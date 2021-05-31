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Москвичку сбили на электросамокате в центре столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москвичку сбили на электросамокате в центре столицы

Илья Ашуров

Происшествия
Москвичка попала в травмпункт после наезда электросамоката
Россия, Москва, Мантулинская улица, 5с1 Карта всех событий

Жительница Москвы обратилась за медицинской помощью после того, как ее сбил мужчина на электросамокате в центре столицы. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 30 мая рядом с домом 5 на Мантулинской улице. 50-летняя женщина совершала прогулку, как вдруг ее сбил водитель на электросамокате. Мужчина скрылся с места ДТП. Потерпевшая была доставлена в медучреждение, где у нее диагностировали повреждение голеностопного сустава.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.

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