Москвичку сбили на электросамокате в центре столицы
Жительница Москвы обратилась за медицинской помощью после того, как ее сбил мужчина на электросамокате в центре столицы. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Инцидент произошел днем 30 мая рядом с домом 5 на Мантулинской улице. 50-летняя женщина совершала прогулку, как вдруг ее сбил водитель на электросамокате. Мужчина скрылся с места ДТП. Потерпевшая была доставлена в медучреждение, где у нее диагностировали повреждение голеностопного сустава.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
Читайте также: «Балконный» вор оставил москвича без наручных часов и денег