«Балконный» вор оставил москвича без наручных часов и денег

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Россия, Москва, 7-й Ростовский переулок Карта всех событий

В центре столицы неизвестный похитил из квартиры москвича деньги и драгоценности. Об этом в понедельник, 31 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился москвич, проживающий в доме в 7-м Ростовском переулке. Он рассказал, что отсутствовал в своей квартире четыре дня, а когда вернулся, обнаружил, что его обокрали. Сейф, в котором потерпевший хранил ценные вещи, был вскрыт. Из него пропали несколько часов и деньги.

Полиция установила, что вор проник в квартиру, взломав окно балкона. По данному факту проводится проверка.

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