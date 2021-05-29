«Великолепная парочка»: Галкин станцевал с дочерью танго

Фото: instagram/maxgalkinru

Шоумен Максим Галкин показал подписчикам, как танцует танго под известную мелодию. Партнершей артиста выступила его семилетняя дочь от Аллы Пугачевой Лиза.

— Наша утренняя кумпарсита, — подписал Галкин ролик, опубликованный в его Instаgram-аккаунте.

На кадрах Максим и Лиза выполняют характерные танцевальные движения в интерьере их замка в деревне Грязи.

Поклонники звездного семейства пришли в восторг от артистичного номера.

«Очень заряжает»; «Все бы папы были такие. Просто класс»; «Самое прекрасное танго, которое видела в жизни!»; «Ну это «великолепная парочка», — написали они в комментариях.

Некоторые фолловеры отметили, что ролик им напомнил аналогичный танец, исполненный персонажами мультфильма «Ну, погоди» — волком и зайцем.

Ранее Максим Галкин опубликовал видео со своими детьми Гарри и Лизой, которые готовят родителям ужин.

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