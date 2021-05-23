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«Умнички какие»: дети Галкина и Пугачевой порадовали родителей ужином
Фото: instagram/maxgalkinru

«Умнички какие»: дети Галкина и Пугачевой порадовали родителей ужином

Евгения Владимирова

Звезды

Юморист Максим Галкин опубликовал видео со своими детьми Гарри и Лизой, которые готовят родителям ужин. Семейное занятие он опубликовал на своей странице в Instagram.

На видео дети готовят звездным родителям фруктовый салат.

— Дети сегодня по салатам профи! Всем, кто собрался поесть, желаем приятного аппетита! — подписал видео Галкин.

Подписчики оценили старания детей и пожелали всей семье приятного аппетита.

«Приятного аппетита! Такие эмоции настоящие, и дети чудесные. Спасибо за мудрость их родителям»; «Умнички!»; «Какие милые! Молодцы просто»; «Ну все, папа с мамой будут накормлены» — написали в комментариях под постом артиста.

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Алла ПугачеваМаксим Галкинзвездные дети
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