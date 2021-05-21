«Словно реклама из журнала»: дети Галкина и Пугачевой сфотографировались в школьной форме

Фото: instagram/maxgalkinru

Юморист Максим Галкин опубликовал фотографию своих детей Гарри и Лизы в школьной форме. Снимок появился на его странице в Instagram.

Фотография сделана в доме Галкина и его супруги Аллы Пугачевой, расположенном в деревне Грязь. На нем 7-летние двойняшки позируют на лестнице: на них школьная форма, поверх которой надеты байкерские куртки.

— На стиле, — подписал фотографию Галкин.

Поклонникам Галкина опубликованный кадр очень понравился.

«Классные детки. Мне так нравится за вашей семьей наблюдать»; «Такой взрослый парень сразу стал! Ему с такой стрижкой лучше»; «Классный снимок. С настроением, словно реклама из журнала!» — написали они в комментариях.

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