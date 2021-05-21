Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Александр Пушной узнал, почему он «бесчувственный» отец
Фото: Youtube / Dmitry Puchkov

Александр Пушной узнал, почему он «бесчувственный» отец

Илья Ашуров

Звезды

Телеведущий и музыкант Александр Пушной узнал, почему он является «бесчувственным» отцом. Оказывается, все дело в особенностях его генетики. Об этом ему рассказала Лолита Милявская в «ДНК-шоу».

В этом ТВ-проекте гости проходят ДНК-тест, на основании результатов которого ведущая Лолита Милявская рассказывает им об особенностях их личности. В случае с Пушным выяснилось, что у него обнаружено нарушение в родительском гене (этот элемент ДНК отвечает за симпатию и чуткость — прим. «ВМ»), из-за чего музыкант не всегда может понять, что чувствуют его собственные дети.

Пушной вынужден был согласиться с результатами теста. Он признался, что не интересуется детьми, когда у них нет проблем со здоровьем.

— Мне жена говорит, что, когда дети у тебя здоровы, это не значит, что их нет. Проблем со здоровьем нету? Все, остальное меня не интересует, — сказал Пушной в эфире шоу.

Также он отметил, что его вовлеченность в воспитание детей ограничивается заботой об их финансовом благополучии.

Напомним, Александр Пушной находится в браке со своей женой Татьяной с 1998 года. Они воспитывают троих детей.

Читайте также: «Глаз не оторвать»: звезда Comedy Woman вновь поразила поклонников внешним видом

Лолита Милявскаяотецмузыкант
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Все мнения
О проекте