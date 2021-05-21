Александр Пушной узнал, почему он «бесчувственный» отец

Фото: Youtube / Dmitry Puchkov

Телеведущий и музыкант Александр Пушной узнал, почему он является «бесчувственным» отцом. Оказывается, все дело в особенностях его генетики. Об этом ему рассказала Лолита Милявская в «ДНК-шоу».

В этом ТВ-проекте гости проходят ДНК-тест, на основании результатов которого ведущая Лолита Милявская рассказывает им об особенностях их личности. В случае с Пушным выяснилось, что у него обнаружено нарушение в родительском гене (этот элемент ДНК отвечает за симпатию и чуткость — прим. «ВМ»), из-за чего музыкант не всегда может понять, что чувствуют его собственные дети.

Пушной вынужден был согласиться с результатами теста. Он признался, что не интересуется детьми, когда у них нет проблем со здоровьем.

— Мне жена говорит, что, когда дети у тебя здоровы, это не значит, что их нет. Проблем со здоровьем нету? Все, остальное меня не интересует, — сказал Пушной в эфире шоу.

Также он отметил, что его вовлеченность в воспитание детей ограничивается заботой об их финансовом благополучии.

Напомним, Александр Пушной находится в браке со своей женой Татьяной с 1998 года. Они воспитывают троих детей.

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