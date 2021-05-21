«Глаз не оторвать»: Звезда Comedy Woman вновь поразила поклонников внешним видом

Фото: instagram.com/eskulkina

Актриса и телеведущая, звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина вновь приятно удивила своих поклонников. Она опубликовала в Instagram свое фото, на котором предстала после встречи со своим стилистом.

Девушка и до этого радовала своих подписчиков удивительными историями своего преображения. Например, недавно она рассказала о том, как похудела на 20 килограммов. Скулкина прошла процедуру криолиполиза — замораживания жировых клеток организма с последующим их выведением из организма. Но важно и то, что девушка занимается спортом и правильно питается.

На этот раз ведущая продемонстрировала своим подписчикам результат работы ее колориста.

— Мой великолепный художник, меняться с тобой — одно удовольствие! Я каждый раз восхищаюсь твоим видением красоты, профессионализмом, желанием сделать прекрасным всё вокруг, — написала Скулкина.

Поклонники артистки восхитились ее внешним видом и буквально завалили ее хвалеными сообщениями.

«Вау! Как вам красиво!»; «Катя, глаз не оторвать»; «Невероятно! Выглядите просто великолепно!»; «Нет предела совершенству!» — написали подписчики в комментариях.

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