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«Я - нюхач»: Савичева рассказала, что для нее значат запахи
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

«Я - нюхач»: Савичева рассказала, что для нее значат запахи

Анастасия Прохорова

Звезды

Певица Юлия Савичева рассказала, что для нее значат разные ароматы. На эту тему она поговорила с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Исполнительница отметила прекрасную весеннюю погоду на улице, подчеркнув, что сейчас все цветет. Хотя она выразила и сожаление о том, что у многих может быть аллергия.

— Какая же прелесть на улице весной, вокруг все цветет, а как благоухает сирень - обожаю! Но я знаю, что сейчас у многих аллергиков обострение… даже не представляю, как это, когда невозможно наслаждаться этими ароматами, — написала звезда.

Она добавила, что для нее многие события напрямую связаны с различными ароматами, и пережить аллергию для нее – было бы очень тяжело.

— Мне было бы нереально это пережить, потому что я многие события запоминаю по запахам. В общем, я - нюхач, — поделилась артистка.

Подписчики певицы порадовали ее комплиментами, рассказав в комментариях, как они справляются с аллергией. «С детства аллергия на цветение и животных. Иногда проходит безболезненно, иногда прям очень сильно. Но сейчас прохожу курс терапии»; «Обострение обычно в апреле-мае и в сентябре происходит. Могу по 10-15 раз подряд чихать»; «Аллергии на весенние ароматы у меня к счастью нет, а вот нюх у меня тоже хороший. P.s. Какая ты красивая!».

Читайте также: «Кажусь ли я вам холодной?»: Савичева рассказала о связи цвета и характера

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