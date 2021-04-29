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«Кажусь ли я вам холодной?»: Савичева рассказала о связи цвета и характера
Фото: www.instagram.com/yuliasavicheva/

«Кажусь ли я вам холодной?»: Савичева рассказала о связи цвета и характера

Анастасия Прохорова

Звезды

В своем блоге российская исполнительница Юлия Савичева спросила подписчиков, кажется ли она им холодной, упомянув о связи между цветом и характером.

Савичева выложила в соцсети фотографию в холодных тонах и рассказала своим подписчикам, что же она думает о связи образа и характера.

— У многих блондинка ассоциируется с типажом холодного человека, а красный — наоборот, теплого. Это все ясно, ведь красный ассоциируется с огнем, а белый — со льдом. Но так ли это на самом деле? — спросила певица у своих поклонников.

Звезда рассказала, что по своей энергетике она теплый и открытый человек и всегда с легкостью идет на диалог. Исполнительница подчеркнула, что ей кажется, что зависимости внешнего образа от отношения к окружающим нет.

— Вы же меня знаете, скажите, глядя на эту фотографию, кажусь ли я вам холодной? — поинтересовалась Савичева в Instagram.

Поклонники порадовали певицу своими комментариями, рассказав, что они думают на эту тему. «Цвет волос не влияет на характер никак»; «Теплая и душевная в глазах, никакой образ это не затмит»; «Цвет волос абсолютно не определяет человека, у тебя солнечная теплая энергетика!».

Читайте также: «Я — человек-настроение»: Юля Савичева рассказала о смене образов

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