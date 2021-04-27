«Я — человек-настроение»: Юля Савичева рассказала о смене образов

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Российская певица Юлия Савичева рассказала, что она думает о смене образов.

Исполнительница выложила фотографию в свой Instagram-аккаунт, поделившись с подписчиками своими мыслями о смене образов на сцене.

— Наблюдаю, что среди моих подписчиков есть те, кто не понимает смены образов, те, кто привык наблюдать меня в длинных платьях, на каблуках, с распущенными волосами, — рассказала звезда.

Она объяснила, что не всегда готова надеть длинное платье в пол, так как выглядеть в таком образе на каждом выступлении ей скучно. Савичева подчеркнула, что любит меняться, экспериментировать и пробовать что-то новое.

— Я — человек-настроение, а оно всегда разное, и мои образы соответствуют внутреннему состоянию, — поделилась певица.

По мнению исполнительницы, неизменным должен оставаться посыл и эмоциональный драйв, которые делают ее образ. Подписчики порадовали Савичеву своими комментариями под постом, оставляя свои комплименты. «А мне ты по-любому прекрасна»; «Вы супер, огонь, бомба»; «Абсолютно согласна! Я всегда за эксперименты и новое, это прекрасно».

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