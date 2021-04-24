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«Стирать себя как артиста»: Савичева раскритиковала шоу «Маска»
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

«Стирать себя как артиста»: Савичева раскритиковала шоу «Маска»

Анастасия Прохорова

Звезды

Российская певица Юлия Савичева высказалась насчет популярного телепроекта «Маска». Она отметила, что это «шоу ради шоу».

По словам певицы, на шоу ни зрители, ни жюри не видят участников как исполнителей, так как все эмоции и личные переживания скрыты под костюмами. Савичева подчеркнула, что хочет быть узнаваемой, чтобы ее идентифицировали по чувствам и эмоциям, которые она дарит зрителю, а не по внешнему образу.

— Спеть по-другому я могу. Но из недели в неделю стирать себя как артиста — тут вопрос… Вот ты снимаешь маску в результате. Шоу закончилось, и дальше что? Куда это применить? Петь дальше каверы этих песен? Ездить на концерты с этим костюмом? — рассказала звезда в интервью «Вокруг.ТВ».

Савичева поделилась, что сначала она тоже думала принять участие в проекте, однако позже поняла, что это просто «шоу ради шоу». По словам исполнительницы, гораздо интереснее было участвовать в проекте «Один в один», в рамках которого приходилось заниматься серьезной актерской работой, пусть и с гримом.

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Юлия Савичевакритикашоу «Маска»
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