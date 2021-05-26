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«Виват, Кристина!»: Пугачева и Галкин поздравили Орбакайте с юбилеем
Фото: instagram/alla_orfey

«Виват, Кристина!»: Пугачева и Галкин поздравили Орбакайте с юбилеем

Татьяна Плотникова

Звезды

Певица и актриса Кристина Орбакайте 25 мая отметила 50-летие. Ее звездная мама Алла Пугачева поздравила дочь и показала, как отпраздновали круглую дату.

В своем Instagram Примадонна опубликовала черно-белый снимок дочери и написала, что гордится ею.

Супруг Пугачевой, шоумен и телеведущий Максим Галкин, в свою очередь, выложил в своем Instagram видео с празднования юбилея Кристины. Виновница торжества пела со сцены с Филиппом Киркоровым, а Пугачева и Галкин подпевали и пританцовывали в зале.

Ранее Максим Галкин опубликовал летнее фото Аллы Пугачевой.

Читайте также: «Цифры только в паспорте»: звезды поздравили Орбакайте с 50-летием

Алла ПугачеваМаксим Галкинюбилей
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