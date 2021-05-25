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«Цифры только в паспорте»: звезды поздравили Орбакайте с 50-летием
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Цифры только в паспорте»: звезды поздравили Орбакайте с 50-летием

Анастасия Прохорова

Звезды

Артисты и друзья поздравили певицу Кристину Орбакайте с юбилеем. Свои пожелания звезды оставили в Instagram-аккаунте.

— Кристина Орбакайте ВСЕГДА в форме! Как ей это удается в этих вечных переездах??? Сегодняшний юбилей словно не про нее. Пусть и дальше так будет! Пусть цифры будут только в паспорте! Счастья и здоровья на долгие годы Кристина! — написал в своем блоге артист Александр Олешко.

К поздравлениям присоединилась певица Анита Цой, которая выложила фотографию со звездой с одного из мероприятий.

— Крепкого здоровья и побольше земных радостей! Новых хитов и больших ролей в театре и кино! Любви и процветания! Низкий поклон маме и папе! — подписала под снимком Цой.

Теплые слова и поздравления в своем Instagram-аккаунте оставил и певец Николай Басков, который пожелал Орбакайте «украшать мир прекрасными песнями, красотой и драматическим мастерством».

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