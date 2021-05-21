Орбакайте поздравила сына трогательным видео

Фото: instagram/orbakaite_k

Российский актер Никита Пресняков в пятницу, 21 мая празднует свое 30-летие. Его мать Кристина Орбакайте поздравила артиста трогательным видео.

Певица собрала в видео фотографии разных лет, на которых видно, как менялся Никита Пресняков с годами.

— Моему рыжему солнышку сегодня 30 лет! Будь счастлив и верь в себя, Никита Пресняков, — написала Орбакайте в посте на своей страничке в Instagram.

Подписчики также не остались в стороне и написали множество поздравлений.

«Ого, уже 30! С Юбилеем! Больших творческих успехов!»; «Классный парень, очень хороший человек, с днем рождения. Очень приятно слышать его и музыку»; «Такая чудесная трансформация, от мальчика до мужчины!», — написали пользователи.

Ранее «ВМ» писала о дружбе Кристины Орбакайте и Аллы Духовой.

Читайте также: «Похожа стала на маму»: Орбакайте показала, как отдыхает с дочкой на море