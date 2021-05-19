«Мою доченьку задвигаете»: Духова рассказала об отношениях с Пугачевой и Орбакайте
Руководитель балета TODES Алла Духова рассказала об отношениях с Кристиной Орбакайте. Хореограф знает дочь Примадонны с детства, когда-то она танцевала под ее началом.
Духова признается, что отношения с Аллой Пугачевой временами были натянутыми. Иногда Примадонна оставалась недовольной ее работой.
— Однажды она пришла и сказала: «Что это вы мою доченьку задвигаете?» — рассказала хореограф в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Сама Орбакайте заявила, что всегда находилась в прекрасных отношениях с Духовой. Они общались и на работе, и в повседневной жизни, иногда звезды могли веселиться всю ночь.
Ранее «ВМ» писала о режиссере, который поделился историями своей работы со звездами. По его словам, на одном из выступлений Пугачева сорвала с себя парик.
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