Внука Пугачевой утвердили на главную роль в театре Безрукова

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Музыкант и актер Никита Пресняков сыграет главную роль в спектакле по пьесе Михаила Себастьяна «Безымянная звезда» в театре Сергея Безрукова.

Сын Владимира Пресняков и Кристины Орбакайте воплотит на сцене образ учителя астрономии Мари Мирою. Внук Пугачевой был один из 12 претендентов на эту роль.

Победить в кастинге наследнику известного семейства помогли вокальные данные, так как известно, что постановка, жанр которой заявлен как электродрама, будет музыкальной. Помимо этого за плечами Преснякова есть и актерский опыт.

По словам режиссера спектакля Александра Сазонова, новый жанр постановки сохранит традиции актерской школы, при этом использует самые последние высокие технологии в театре.

Ранее Пресняков-старший рассказал о сумме первого гонорара за выступление его внука Никиты.

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