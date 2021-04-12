Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Внука Пугачевой утвердили на главную роль в театре Безрукова
AGER0074.JPG

Внука Пугачевой утвердили на главную роль в театре Безрукова

Анастасия Колоскова

Звезды

Музыкант и актер Никита Пресняков сыграет главную роль в спектакле по пьесе Михаила Себастьяна «Безымянная звезда» в театре Сергея Безрукова.

Сын Владимира Пресняков и Кристины Орбакайте воплотит на сцене образ учителя астрономии Мари Мирою. Внук Пугачевой был один из 12 претендентов на эту роль.

Победить в кастинге наследнику известного семейства помогли вокальные данные, так как известно, что постановка, жанр которой заявлен как электродрама, будет музыкальной. Помимо этого за плечами Преснякова есть и актерский опыт.

По словам режиссера спектакля Александра Сазонова, новый жанр постановки сохранит традиции актерской школы, при этом использует самые последние высокие технологии в театре.

Ранее Пресняков-старший рассказал о сумме первого гонорара за выступление его внука Никиты.

Читайте также: «Красивая семья!»: поклонников восхитили фото Пугачевой в кругу детей и внуков

театрАлла Пугачевароль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас двое в комнате: я и собака моя

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Античные «многочлены»: как Эрмитаж развращает детей

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Принц Филипп: жизнь и смерть под королевским каблуком

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьми меня в космос, Илон Маск

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Яхта» для Даньки — повелителя мира

Лариса Алексеева
Лариса Алексеева

Как помочь аллергикам пережить весну

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Зачем мы постимся

Все мнения
О проекте
Читайте нас в