«Красивая семья!»: Алла Пугачева предстала в кругу детей и внуков

Алла Пугачева побывала на семейном празднике / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева обычно не частая гостья на светских раутах или праздниках. Но она не смогла пропустить день рождения своей внучки Клавдии. Кристина Орбакайте недавно вернулась в Москву с супругом Михаилом Земцовым и наследницей. Артистка организовала банкет в честь девятилетия дочки.

На празднике собралось много звездных гостей. Пугачева пришла в ресторан с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.

Орбакайте поделилась редкими семейными фото, сделанными во время вечеринки. Примадонна позировала с мужем, детьми и внуками. На празднике был даже ее старший внук Никита Пресняков с женой Аленой Красновой.

— Отгремел наш веселый девятый день рождения Клавочки! Спасибо всем гостям — маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу, — написала Орбакайте под снимком.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Пугачева выглядит очень молодо и стильно.

«Красивая семья!»; «Ну умеет же Пугачева одеться красиво и по годам»; «Алла прекрасна»; «Светлые, красивые, любимые», — прокомментировали фото пользователи.

Ранее Лиза Галкина спародировала девочек из Instagram. Певица Алла Пугачева решила поделиться с поклонниками выступлением своей дочери.

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