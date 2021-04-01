Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Красивая семья!»: Алла Пугачева предстала в кругу детей и внуков
Алла Пугачева побывала на семейном празднике / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Красивая семья!»: Алла Пугачева предстала в кругу детей и внуков

Юлия Курганова

Звезды

Певица Алла Пугачева обычно не частая гостья на светских раутах или праздниках. Но она не смогла пропустить день рождения своей внучки Клавдии. Кристина Орбакайте недавно вернулась в Москву с супругом Михаилом Земцовым и наследницей. Артистка организовала банкет в честь девятилетия дочки.

На празднике собралось много звездных гостей. Пугачева пришла в ресторан с мужем Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри.

Орбакайте поделилась редкими семейными фото, сделанными во время вечеринки. Примадонна позировала с мужем, детьми и внуками. На празднике был даже ее старший внук Никита Пресняков с женой Аленой Красновой.

— Отгремел наш веселый девятый день рождения Клавочки! Спасибо всем гостям — маленьким и взрослым, дай бог, чтоб наши дети знали и ценили настоящую дружбу, — написала Орбакайте под снимком.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что Пугачева выглядит очень молодо и стильно.

«Красивая семья!»; «Ну умеет же Пугачева одеться красиво и по годам»; «Алла прекрасна»; «Светлые, красивые, любимые», — прокомментировали фото пользователи.

Ранее Лиза Галкина спародировала девочек из Instagram. Певица Алла Пугачева решила поделиться с поклонниками выступлением своей дочери.

Читайте также: Пресняков-старший рассказал о сумме первого гонорара за выступление его внука Никиты

Алла Пугачевавнукдети
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в