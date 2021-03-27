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Пресняков-старший рассказал о сумме первого гонорара за выступление внука Никиты
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Пресняков-старший рассказал о сумме первого гонорара за выступление внука Никиты

Виктория Родимкина

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Первый гонорар за выступление на сцене Никита Пресняков получил в три года от своей бабушки Аллы Пугачевой. Об этом рассказал Владимир Пресняков-старший в интервью «Аргументам и фактам».

По словам музыканта, тогда они ездили в Нью-Йорк на гастроли российских артистов. Маленький Никита был тогда вместе со своими родителями — Кристиной Орбакайте и Владимиром Пресняковым-младшим, а также с бабушкой Аллой Пугачевой.

Пресняков-старший пояснил, что Никита увидел в вестибюле отеля какой-то сувенир и захотел его купить. Он стал выпрашивать доллар у бабушки, но Алла Борисовна заявила, что деньги выдаст только после номера в концерте. Так, Никита выступил с «Песенкой шофера» перед публикой.

— Публика пришла в дикий восторг. Я аккомпанировал, а когда он закончил петь, шепнул: «Поклонись». И Никита повернулся спиной к публике, ко мне лицом и поклонился мне, — засмеялся Владимир Пресняков-старший.

Тогда Никита получил свой желанный доллар, но не больше, добавил музыкант.

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певецАлла ПугачеваКристина Орбакайте
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