«Любимый наш Петрович»: Подольская трогательно поздравила свекра с днем рождения

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская трогательно поздравила в соцсетях своего свекра, композитора и музыканта Владимира Преснякова-старшего, с 75-летием, назвав его «любимый наш Петрович».

— Какая красивая дата сегодня. Поздравляю с днем рождения!!! Желаю здоровья!!!, — написала Подольская в Instagram-акаунте, опубликовав подборку фотографий с легендарным родственником.

Певица призналась мэтру в любви и рассказала, что очень ждет возможности собраться за большим столом всей семьей и послушать истории из жизни композитора, которые, по ее словам, она обожает.

Накануне юбилея Владимир Пресняков-старший дал интервью корреспонденту «Вечерней Москвы». В нем композитор, помимо прочего, раскрыл секрет идеальных отношений с женой Еленой, с которой он счастлив в браке уже 55 лет.

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