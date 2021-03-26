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«Любимый наш Петрович»: Подольская трогательно поздравила свекра с днем рождения
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

«Любимый наш Петрович»: Подольская трогательно поздравила свекра с днем рождения

Анастасия Колоскова

Звезды

Певица Наталья Подольская трогательно поздравила в соцсетях своего свекра, композитора и музыканта Владимира Преснякова-старшего, с 75-летием, назвав его «любимый наш Петрович».

— Какая красивая дата сегодня. Поздравляю с днем рождения!!! Желаю здоровья!!!, — написала Подольская в Instagram-акаунте, опубликовав подборку фотографий с легендарным родственником.

Певица призналась мэтру в любви и рассказала, что очень ждет возможности собраться за большим столом всей семьей и послушать истории из жизни композитора, которые, по ее словам, она обожает.

Накануне юбилея Владимир Пресняков-старший дал интервью корреспонденту «Вечерней Москвы». В нем композитор, помимо прочего, раскрыл секрет идеальных отношений с женой Еленой, с которой он счастлив в браке уже 55 лет.

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юбилейВладимир ПресняковНаталья Подольская
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