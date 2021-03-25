«Сьемки клипа»: Подольская поделилась с фолловерами откровенным фото
Участница пятой «Фабрики звезд», певица Наталья Подольская решила опубликовать откровенную фотографию, на которой она запечатлена в стильном образе и с новой прической.
На снимке Наталья позирует в белом нижнем белье, которое сочетается с ее поясом и массивным ожерельем золотого цвета. Образ певицы дополняют косички-дреды.
— Добрый вечер, дамы и господа! — написала Подольская под фотографией.
Поклонники с восторгом отреагировали на публикацию звезды.
«Дамы-амазонки»; «Съемки нового клипа, да!?»; «Наташа, ты просто красотка»; «Добрый вечер! Какие красотки!»; «Образ шикарный!», — написали поклонники под постом в Instagram-аккаунте Подольской.
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