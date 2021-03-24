Анастасия Подольская рассказала, как выбирает няню для сына

Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певица Анастасия Подольская сообщила, что озабочена поиском няни для своего сына Ивана.

Во время премии «Красота без границ» жена Владимира Преснякова рассказала, как поменялась ее жизнь после рождения второго ребенка.

Подольская во время декрета продолжает следить за собой, снятие макияжа и нанесение маски являются обязательными процедурами.

— Ответственно я отношусь и к выбору няни. Это для меня как отношения водителей и пешеходов, — заявила артистка.

Анастасия Подольская и Владимир Пресняков познакомились на съемках программы «Большие гонки» в 2005 году. Через пять лет пара поженилась. Сейчас супруги воспитывают двоих сыновей.

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