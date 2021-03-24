Дмитрий Исхаков впервые после развода рассказал об отношениях с Полиной Гагариной

Фото: instagram.com/isxakov

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков рассказал об отношениях с певицей и о своей новой возлюбленной.

По словам Дмитрия, с бывшей женой у него достаточно натянутые отношения. После развода Гагарина уволила его из своей команды, так что по работе они не пересекаются.

— Наши с Полиной отношения — сложные. Общаемся мы исключительно по вопросам, касающимся дочери, — рассказал он Peopletalk.

Пара воспитывает 13-летнего сына Андрея от первого брака певицы. О нем Дмитрий отозвался очень тепло и добавил, что они друзья.

Он также признался, что на данный момент состоит в новых отношениях. Рассекретить имя возлюбленной Исхаков не захотел.

Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись осенью 2020 года. Пара прожила вместе шесть лет.

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