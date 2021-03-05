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«Лучше не стучать, а то опасно»: Шепелев рассказал, как найти время для себя
Фото: instagram.com/dmitryshepelev

«Лучше не стучать, а то опасно»: Шепелев рассказал, как найти время для себя

Иван Юминов

Звезды

Телеведущий Дмитрий Шепелев поделился в соцсетях советом, как выделить время для себя.

Шепелев посетовал, что, даже когда он может провести день дома, ему нужно уделять время ребенку, собакам и многим другим вещам.

— Прикольно получается, в день, когда совершенно свободен, совершенно не остается времени на себя, — написал телеведущий на своей странице в Instagram.

В таких случаях он закрывается в своей комнате, чтобы его никто не беспокоил, и домашние привыкли, что тогда «лучше не стучать, а то опасно», пошутил Шепелев.

В особо сложных случаях, пишет он, ему помогает поездка на несколько дней за город вместе с женой.

«Иду пить чай в кафе или иду в ванную»; «Во время пандемии я тоже садилась в машину и ехала куда глаза глядят, лишь бы не дома сидеть»; «Мой просто молча смотрит кино, я не мешаю. Понимаю, что устал», — поделились подписчики своими мыслями по теме поста.

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