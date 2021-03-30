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«Лишь бы сама такой не стала»: Лиза Галкина спародировала девочек из Instagram
Фото из Instagram (@maxgalkinru)

«Лишь бы сама такой не стала»: Лиза Галкина спародировала девочек из Instagram

Никита Абрамов

Звезды

Певица Алла Пугачева решила поделиться с поклонниками выступлением своей дочери Лизы Галкиной. Примадонна опубликовала видео, на котором она попросила ребенка показать девочек из Instagram.

— Лишь бы сама такой не стала. Не приведи господи, — подписала видео Пугачева, сопроводив слова умоляющим смайликом.

Немного подумав, девочка изобразила.

— Хорошие мои, сегодня вам что-нибудь расскажу! Нет! Наверное, завтра! Больше лайков, больше смайликов и, конечно же, подпишитесь на меня! Чао-какао! — спародировала Галкина.

Подписчики решили угадать, кого изобразила Лиза.

«Какая потрясающая актерская работа»; «Пародия на Бузову!»; «Идеально передала весь смысл»; «Не давайте ребенку смотреть Бузову»; «Юмористка, как папа»; «Отличная подпись к фото», — написали поклонники в комментариях под видео в Instagram-аккаунте Пугачевой.

Читайте также: «Зачем ребенка красить?»: пользователей Сети возмутил макияж дочери Пугачевой

Алла ПугачевапародияЛиза Галкина
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