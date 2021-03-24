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«Зачем ребенка красить?»: пользователей Сети возмутил макияж дочери Пугачевой
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Зачем ребенка красить?»: пользователей Сети возмутил макияж дочери Пугачевой

Полина Долганова

Звезды

Пользователи Сети раскритиковали фотографию, на которой изображена семилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина — Лиза. Комментаторов смутил яркий макияж на лице ребенка.

— Зачем девочку накрасили? — возмутились подписчики.

Некоторые пользователи настолько удивились внешнему виду Лизы Пугачевой, что усомнились в реалистичности фотографии:

— Это фотошоп...

Ранее в Сети появился снимок с пляжного отдыха Пугачевой и Галкина. Фото понравилось подписчикам, они отметили счастливый вид семейной пары.

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Алла ПугачеваИнстаграмЛиза Галкина
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