Режиссер рассказал об интересных эпизодах работы со звездами

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Режиссер телевизионных эстрадных концертов, пожелавший остаться анонимным, рассказал о сложностях работы со звездами и раскрыл секреты отечественного шоу-бизнеса.

Как пишут «Невские новости», работник сцены признается, что у каждого артиста есть свои рабочие стороны, причем для каждого нужно грамотно выстраивать кадр.

Например, Валерий Леонтьев ненавидит, когда его снимают сзади, Аллу Пугачеву нужно снимать так, чтобы камера находилась на уровне глаз, а Людмилу Гурченко нужно было показывать только с правой стороны.

Однажды на концерте, по рассказу режиссера, Пугачева сорвала с себя парик. Зал взорвался аплодисментами, но из записи концерта Пугачева сказала этот фрагмент убрать.

Алла Пугачева, несомненно, обладает собственным уникальным стилем, который часто становился объектом пародий. Недавно «360» писал о том, что Александр Песков рассказал, как в студенчестве на вечеринке завернулся в обычный плед, который на нем выглядел как фирменный балахон Примадонны. Он прошелся перед собравшимися, изображая певицу, а после этого и принял решение работать в жанре пародии.

— Судьба меня пригласила в эту профессию, чтобы изобрести из такого маленького шаржа. Синхробуффонада — это и есть шарж любвеобильный, добрый, теплый. Уникальный спектакль, который сегодня в моей биографии уже десятый за 31 год существования этого жанра, — рассказал Песков.

Недавно артист Игорь Николаев поделился с подписчиками в соцсетях архивным видео, которое было записано в 80-е годы прошлого века в Германии. На видео Николаев, Алла Пугачева, Руслан Горобец (скончался в 2014 году) и Владимир Кузьмин отдыхают и веселятся. Как пишет «Царьград», подписчики заметили, что артисты «умели развлекаться».

Ранее еще одним архивным материалом поделилась дочь Аллы Борисовны, Кристина Орбакайте — в честь Дня матери певица выложила свое детское фото с мамой. Как пишет портал «Экономика сегодня», у 71-летней Аллы Пугачевой трое детей. Кристине Орбакайте в этом году исполнилось 49 лет. А младшие, близняшки Лиза и Гарри, в сентябре отпраздновали седьмой день рождения — они были рождены суррогатной матерью.

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