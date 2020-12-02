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Регина Тодоренко рассказала, как ей удается поднимать настроение сыну даже в командировках
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко рассказала, как ей удается поднимать настроение сыну даже в командировках

Захар Чайченко

Звезды

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала в своем Instagram-аккаунте, каким образом она поддерживает связь с сыном Майклом в командировках. По ее словам, мальчику поднимает настроение плюшевый ослик, с которым она снимает разные мультфильмы про путешествия.

— С недавних пор у меня появилась добрая традиция — в командировках снимать для сына короткие мультики про путешествия с этим милым осликом. Если бы вы видели горящие глаза Майкла, когда он впервые встретился с Осликом. Он был счастлив познакомиться с ним вживую, спал с ним каждую ночь, — пояснила Тодоренко.

Подписчики оценили заботу, которую проявляет мама к своему ребенку даже в тех случаях, когда не может быть с ним рядом: «Хорошая традиция! Региша молодец»; «Регина, вы отличная мама»; «Улыбашечка».

Ранее сообщалось, что ведущая Регина Тодоренко расплакалась после выступления своего супруга Влада Топалова в паре с Еленой Ильиных на проекте «Ледниковый период». Тодоренко записала видео со слезами и объяснила внезапно возникшие эмоции.

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ведущаяРегина Тодоренкосын
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