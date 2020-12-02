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«Респект таким отцам»: Киркоров устроил сюрприз своей дочери в честь дня рождения
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Респект таким отцам»: Киркоров устроил сюрприз своей дочери в честь дня рождения

Захар Чайченко

Звезды

Дочь российского певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отмечала свой день рождения — девочке исполнилось девять лет. Тем не менее праздник в честь этого события Киркоров решил устроить 1 декабря. В своем Instagram-аккаунте артист поделился роликом, как ему удалось украсить собственный дом в честь торжества.

— В первый день зимы по традиции отмечаем день рождения Аллы-Виктории! Нам 9 лет! Время сюрпризов, — поделился своими эмоциями певец.

Подписчики оценили праздничное настроение, которое удалось создать отцу своей звездной дочери, а также не забыли поздравить Аллу-Викторию с девятилетием: «С праздником красотку! И папу»; «С днем рождения твою сластулечку»; «Вот это батя постарался! Не обидел свою дочурку»; «Респект таким отцам».

Напомним, что у Филиппа Киркорова есть двое детей — восьмилетний Мартин-Кристин и его старшая сестра девятилетняя Алла-Виктория.

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Филипп Киркоровдетидень рождения
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