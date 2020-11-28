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Представитель Киркорова назвал бредом слова Лозы о монополии «голубых огоньков»
Фото: Пресс-служба продюсерского центра поэта Михаила Гуцериева

Представитель Киркорова назвал бредом слова Лозы о монополии «голубых огоньков»

Рафаэль Залян

Звезды

Обвинения Юрия Лозы в том, то Филипп Киркоров перекрывает путь талантливым артистам на новогодние телевизионные шоу — это бред. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил директор артиста Геннадий Рыбак.

— Это полный бред, никто ни у кого не отнимает возможность выступать на новогодних «голубых огоньках». Просто есть топовые артисты, которых хотят видеть на сцене, а есть нетоповые. Вот и все, поэтому подобные обвинения абсолютно беспочвенны, — сказал Рыбак.

Ранее певец Юрий Лоза заявил, что его и других достойных артистов не зовут на новогодние шоу по той причине, что участие на подобных проектах полностью захватила «монополия» Филиппа Киркорова и Николая Баскова.

Между тем чуть ранее Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. Позже Меладзе отказался от призыва артистов бойкотировать новогодние шоу на телевидении.

Читайте также: «Поет одна шваль»: Шаляпин отреагировал на призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу

Валерий МеладзеФилипп КиркоровЮрий Лоза
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