«Поет одна шваль»: Шаляпин отреагировал на призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу 

Фото: Пресс-служба Пятого канала

Отсутствие певца Валерия Меладзе, если он решит бойкотировать новогодние шоу, никто не заметит. Об этом заявил музыкант Прохор Шаляпин.

По его словам, известные артисты, которые «не сходят с экранов и давно заработали на безбедную жизнь», должны перестать жаловаться, ведь ситуация у других людей в стране гораздо хуже. Шаляпин рассказал, что в прошлом году такие артисты, как Меладзе, брали по пять-семь новогодних корпоративов, поэтому «глупо, когда они возмущаются».

— Им платили по 5-10 миллионов рублей за выступление. Мне обидно за талантливых ребят. Они бы с удовольствием снялись в этом огоньке бесплатно вместо Меладзе, — цитирует Шаляпина «Телепрограмма».

Музыкант добавил, что страна устала от устоявшейся плеяды артистов. Шаляпин предложил звездам российской эстрады уйти и дать «дорогу молодым и талантливым ребятам».

— Я за молодежь. У нас на сцене поет одна шваль. У нас много талантливых ребят, их просто не поддерживают, — добавил Шаляпин.

Ранее Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. Позже Меладзе отказался от призыва артистов бойкотировать новогодние шоу на телевидении.

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