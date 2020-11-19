«Поет одна шваль»: Шаляпин отреагировал на призыв Меладзе бойкотировать новогодние шоу
Отсутствие певца Валерия Меладзе, если он решит бойкотировать новогодние шоу, никто не заметит. Об этом заявил музыкант Прохор Шаляпин.
По его словам, известные артисты, которые «не сходят с экранов и давно заработали на безбедную жизнь», должны перестать жаловаться, ведь ситуация у других людей в стране гораздо хуже. Шаляпин рассказал, что в прошлом году такие артисты, как Меладзе, брали по пять-семь новогодних корпоративов, поэтому «глупо, когда они возмущаются».
— Им платили по 5-10 миллионов рублей за выступление. Мне обидно за талантливых ребят. Они бы с удовольствием снялись в этом огоньке бесплатно вместо Меладзе, — цитирует Шаляпина «Телепрограмма».
Музыкант добавил, что страна устала от устоявшейся плеяды артистов. Шаляпин предложил звездам российской эстрады уйти и дать «дорогу молодым и талантливым ребятам».
— Я за молодежь. У нас на сцене поет одна шваль. У нас много талантливых ребят, их просто не поддерживают, — добавил Шаляпин.
Ранее Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит. Позже Меладзе отказался от призыва артистов бойкотировать новогодние шоу на телевидении.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Лоза отреагировал на призыв Меладзе к артистам отказаться от новогодних эфиров