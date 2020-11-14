Меладзе отказался от призыва артистов к бойкоту новогодних эфиров

Фото: YouTube.com / Вечерний Ургант

Певец Валерий Меладзе отказался от призыва артистов бойкотировать новогодние шоу на телевидении. Отмечается, что исполнитель стал сомневаться в том, что такой протест может быть популярен среди его коллег.

Он признался, что такой призыв был «гипотетическим» и он просто «закинул удочку».

— Думаю, что, конечно, этого не произойдет и большинство артистов пойдут и будут сниматься, потому что все соскучились по съемкам, — цитирует музыканта Telegram-канал «Подъем».

Меладзе добавил, что просто высказал таким образом свое возмущение.

Ранее Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит.

— Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев, — сказал Меладзе.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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