Лоза отреагировал на призыв Меладзе к артистам отказаться от новогодних эфиров

Фото: YouTube.com / Юрий Лоза

Бойкот праздничных концертов, посвященных Новому году, который предложил устроить певец Валерий Меладзе, вряд ли состоится. На место отказавшихся придут другие звезды, которых обычно не приглашают на такие шоу. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщил музыкант Юрий Лоза.

Он отметил, что в новогодних концертах принимают участие одни и те же люди.

— 90 процентов артистов туда не приглашают, они сидят дома. Так вот, они с удовольствием заполнят эту нишу. Никто, думаю, не откажется, если им позвонят, — цитирует Лозу РИА Новости.

Ранее Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит.

— Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев, — подчеркнул Меладзе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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