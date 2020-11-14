Пригожин поддержал Меладзе, призвавшего артистов отказаться от новогодних эфиров

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российский продюсер Иосиф Пригожин поддержал певца Валерия Меладзе, который призвал коллег не сниматься в новогодних передачах. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщает РИА Новости.

По его словам, исполнителя поддержат немного людей.

— По существу, Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну так же нельзя, — уточнил Пригожин.

Ранее Валерий Меладзе в своем Instagram призвал российских звезд отказаться от съемок в новогодних передачах. Он отметил, что без новогодних концертов, которые отменили из-за пандемии COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена, то сниматься в новогодних программах им тоже не стоит.

— Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев, — подчеркнул Меладзе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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