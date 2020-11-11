Мэр Москвы: Массовые мероприятия в новогодние праздники проводиться не будут

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В этом году в столице в новогодние праздники не будут проводиться массовые мероприятия. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

— До Нового года еще далеко, около полутора месяцев, но, тем не менее, массовые мероприятия, очевидно, в этом году проводиться не будут. Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские и новогодние мероприятия, — заявил мэр столицы.

Сергей Собянин добавил, что Новый год в России является семейным праздником. У многих граждан РФ принято отмечать его дома с близкими.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин назвал число перенесших коронавирус в Москве