Сергей Собянин назвал число перенесших коронавирус в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Около 2,5–3 миллионов жителей столицы уже перенесли коронавирусную инфекцию. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

— С учетом того, что мы летом все-таки тоже болели и осенью идет достаточно большой подъем заболеваемости, я думаю, что эта цифра колеблется где-то от 2,5 до 3 миллионов человек, — заявил он.

По словам Сергея Собянина, число горожан с антителами к коронавирусу является большим, но оно недостаточно для создания устойчивой прослойки, которая бы «гасила развитие пандемии».

Ранее Сергей Собянин сообщил, что решение о дополнительных ограничениях в столице было принято после советов с Роспотребнадзором и Федеральным штабом. Также мэр Москвы подчеркнул, что в настоящее время столичная медицина справляется с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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