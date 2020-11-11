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Сергей Собянин: Решение о допограничениях в Москве принято после совета с Роспотребнадзором
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин: Решение о допограничениях в Москве принято после совета с Роспотребнадзором

Кирилл Николаев

Город

Решение о дополнительных ограничениях в столице было принято после советов с Роспотребнадзором и Федеральным штабом. Об этом в среду, 11 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире Первого канала.

По его словам, ограничительные меры, которые будут действовать в Москве до 15 января, являются необходимым минимумом в сложившейся ситуации.

Мэр Москвы подчеркнул, что в настоящее время столичная медицина справляется с коронавирусной инфекцией.

— Более того, объем плановой, экстренной помощи не меньше, а даже чуть больше, чем в предыдущие годы за аналогичные месяцы, то же касается работы поликлиник, врачей, амбулаторного лечения, — заявил Сергей Собянин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице в связи с ростом заболеваемости коронавирусом вводятся дополнительные ограничения. Они коснутся студентов вузов и колледжей, бизнеса, работы детских досуговых центров. Ограничения в городе будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года.

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