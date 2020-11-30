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«Не надо делать драму»: Тодоренко заплакала после выступления Топалова на льду
Фото: instagram.com/reginatodorenko

«Не надо делать драму»: Тодоренко заплакала после выступления Топалова на льду

Вероника Кузьминова

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Телеведущая Региона Тодоренко расплакалась после выступления своего супруга Влада Топалова в паре с Еленой Ильиных на проекте «Ледниковый период». Тодоренко записала видео со слезами и объяснила внезапно возникнувшие эмоции.

— Я просто посмотрела выступление мужа и расчувствовалась. Красово танцует, собака, — заявила Тодоренко.

После она написала об этом целый пост. Региона заявила, что расстроилась из-за выбывания мужа из проекта. Она была уверена, что пара Топалов — Ильиных дойдут до финала.

— Но, как говорит мой Владислав Михайлович, «не надо делать драму». И ведь теперь все катки города наши, так и до чемпионата дойдем, любимый, — написала Тодоренко в Instagram-аккаунте.

Она заявила, что гордится мужем. Также Тодоренко поблагодарила Елену Ильиных «за профессионализм и терпение».

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