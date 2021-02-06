«Похожа стала на маму»: Орбакайте показала, как отдыхает с дочкой на море

Фото: instagram.com/orbakaite_k

Певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками видео, на котором она отдыхает с дочкой Клавдией на песчаном пляже.

— Море волнуется раз... Два... Три! — подписала видео певица.

Подписчики актрисы отметили сходство Клавдии с ее звездной мамой.

«Как похожа стала на маму, ну прямо очень»; «Похожа на Кристину в период фильма «Чучело»; «Боже, как же она на вас похожа. Красавицы», — написали поклонники под постом в Instagram.

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