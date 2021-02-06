Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Похожа стала на маму»: Орбакайте показала, как отдыхает с дочкой на море
Фото: instagram.com/orbakaite_k

«Похожа стала на маму»: Орбакайте показала, как отдыхает с дочкой на море

Никита Абрамов

Звезды

Певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками видео, на котором она отдыхает с дочкой Клавдией на песчаном пляже.

— Море волнуется раз... Два... Три! — подписала видео певица.

Подписчики актрисы отметили сходство Клавдии с ее звездной мамой.

«Как похожа стала на маму, ну прямо очень»; «Похожа на Кристину в период фильма «Чучело»; «Боже, как же она на вас похожа. Красавицы», — написали поклонники под постом в Instagram.

Читайте также: «Самая знаменитая мама»: Орбакайте показала редкое фото с Пугачевой в молодости

отдыхдочьКристина Орбакайте
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Встречаемся теперь не только дистанционно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте