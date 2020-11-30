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«Самая знаменитая мама»: Орбакайте показала редкое фото с Пугачевой в молодости
Фото: instagram.com/orbakaite_k

«Самая знаменитая мама»: Орбакайте показала редкое фото с Пугачевой в молодости

Вероника Кузьминова

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Певица Кристина Орбакайте поздравила свою маму Аллу Пугачеву, выложив архивное совместное фото. Снимок с Примадонной Орбакайте опубликовала в Instagram-аккаунте.

На нем Орбакайте, вероятно, больше 12 лет. Тогда Пугачевой было чуть меньше 40 лет.

— Мама, мамочка, мамуля, — написала певица.

Алла Пугачева ответила на поздравления дочери с Днем матери. В комментариях она написала: «Доченька моя». Оценил снимок и член семьи Орбакайте Максим Галкин. Также оставили комментарии под постом коллеги по цеху: Игорь Николаев и Анита Цой.

— «Самая знаменитая Мама нашей страны», «Алла Борисовна чудесна», «Вы потрясающие мамы своих прекрасных деточек», — написали поклонники под снимком.

Ранее архивным снимком в честь Дня матери поделилась телеведущая Роза Сябитова. А певец Стас Михайлов написал трогательное поздравление для своей жены.

Читайте также: «19 лет вместе»: Галкин опубликовал трогательное фото с Пугачевой

Алла ПугачеваДень материКристина Орбакайте
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