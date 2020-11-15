«19 лет вместе»: Галкин опубликовал трогательное фото с Пугачевой

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Юморист и шоумен Максим Галкин поделился с поклонниками очередным совместным фото со своей супругой, эстрадной певицей Аллой Пугачевой. Снимок приурочен к годовщине пары.

— 19 лет вместе, — подписал фотографию Галкин.

На фото шоумен приобнимает свою жену и смотрит на нее нежным взглядом. В свою очередь Примадонна улыбается и смотрит на что-то, что не попало в кадр.

Поклонники поздравили супругов с радостным событием: «Счастья вам на долгие годы!!!», «Спасибо за ваш пример! Я очень кайфую за вами наблюдать! Пусть любовь и здоровье будут у вас», «С праздником, любимые. Будьте с каждым днем только счастливее», «Две половинки! Поздравляю!», «Аллу Борисовну не любить не возможно».

Напомним, по признанию самой Пугачевой, они начали встречаться с Галкиным еще в 2001 году. При этом пара официально узаконила свои отношения только в декабре 2011 года. Супруги воспитывают двух детей — дочь Елизавету и сына Гарри, которые были рождены в 2013 году суррогатной матерью.

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