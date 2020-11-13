«Крылья за спиной»: Галкин устроил фотосессию с детьми в бассейне

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский юморист Максим Галкин показал новое фото с детьми — Гарри и Лизой. Снимок появился на личной странице звезды в Instagram.

На кадре шоумен позирует вместе с сыном и дочерью в бассейне — семейство начало утро с плавания. Гарри забрался отцу на спину, а Лиза прильнула к плечу Галкина.

— Доброе утро, — подписал снимок юморист.

Поклонников порадовала добрая и позитивная фотография Галкина с детьми. «Ваши крылья за спиной»; «Сын просто копия папы»; «Классное фото!!! Каждый выглядит как отдельная вселенная», — комментировали они.

Двойняшки Гарри и Лиза появились в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой в 2013 году. Пара поженилась в 2011-м.

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