«Живу со многими женщинами»: Галкин раскрыл подробности личной жизни

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Юморист Максим Галкин в программе «Сегодня вечером» на Первом канале раскрыл подробности отношений со своей женой Аллой Пугачевой.

Несмотря на то, что артист часто публикует в соцсетях фото и видео с женой и детьми, говорит он о своем браке нечасто. В эфире телеканала Галкин рассказал, что не заостряет внимание на возрасте жены.

— Я определить возраст своей жены не могу… Алла может быть сегодня пенсионеркой, завтра она 18-летняя девочка, послезавтра она роковая дама. Поэтому мне не скучно. Я живу со многими женщинами, и все это под одной фамилией — Пугачева, — пояснил он.

Юморист отметил, что мысли об измене даже не приходят ему в голову.

Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. Юмористу 44 года, тогда как Примадонне 71 год. Семь лет назад у пары с помощью суррогатной матери появились двойняшки Лиза и Гарри.

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