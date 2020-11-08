Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Живу со многими женщинами»: Галкин раскрыл подробности личной жизни
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

«Живу со многими женщинами»: Галкин раскрыл подробности личной жизни

Виктория Родимкина

Звезды

Юморист Максим Галкин в программе «Сегодня вечером» на Первом канале раскрыл подробности отношений со своей женой Аллой Пугачевой.

Несмотря на то, что артист часто публикует в соцсетях фото и видео с женой и детьми, говорит он о своем браке нечасто. В эфире телеканала Галкин рассказал, что не заостряет внимание на возрасте жены.

— Я определить возраст своей жены не могу… Алла может быть сегодня пенсионеркой, завтра она 18-летняя девочка, послезавтра она роковая дама. Поэтому мне не скучно. Я живу со многими женщинами, и все это под одной фамилией — Пугачева, — пояснил он.

Юморист отметил, что мысли об измене даже не приходят ему в голову.

Максим Галкин и Алла Пугачева женаты с 2011 года. Юмористу 44 года, тогда как Примадонне 71 год. Семь лет назад у пары с помощью суррогатной матери появились двойняшки Лиза и Гарри.

Читайте также: «Как будто 25»: подписчиков восхитили фото помолодевшего Галкина

Алла ПугачеваМаксим Галкинотношения
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Прямое зеркало. Памяти Михаила Жванецкого

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

КВН — это секта, в ней совсем не смешно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Конец американской мечты

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Никто не верил в коммунизм, даже Брежнев

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Дорогой Михаил Михайлович

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Почему мужчины больше не хотят детей

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Все мнения
О проекте