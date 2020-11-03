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Галкин вспомнил популярную песню своего «пионерского детства»
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Галкин вспомнил популярную песню своего «пионерского детства»

Татьяна Плотникова

Звезды

Телеведущий и шоумен Максим Галкин рассказал, какая песня «застряла» у него в голове со времен пионерского детства.

Как написал Галкин в своем Instagram, речь о композиции на музыку Александра Зацепина «Ты слышишь, море!», текст к которой написал Михаил Пляцковский. Шоумен рассказал, что эту песню исполняли в школах Забайкальского края, где она звучала с особой недоступной романтичностью.

Подписчики Галкина в комментариях также поделились воспоминаниями о своем детстве и песнях, которые пели в то время.

Ранее Максим Галкин переоделся в Леди Гагу и сыграл сцену из «Служебного романа».

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Максим Галкинпеснидетство
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