Галкин вспомнил популярную песню своего «пионерского детства»
Телеведущий и шоумен Максим Галкин рассказал, какая песня «застряла» у него в голове со времен пионерского детства.
Как написал Галкин в своем Instagram, речь о композиции на музыку Александра Зацепина «Ты слышишь, море!», текст к которой написал Михаил Пляцковский. Шоумен рассказал, что эту песню исполняли в школах Забайкальского края, где она звучала с особой недоступной романтичностью.
Подписчики Галкина в комментариях также поделились воспоминаниями о своем детстве и песнях, которые пели в то время.
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Море, ты слышишь, море, твоим матросом хочу я стать. Эта песня застряла у меня в голове с пионерского детства. Помню, в Забайкалье в школе её пели, и в тех морозных краях она приобретала особую недоступную романтичность - примерно как море сейчас. А вы пели эту песню в школе?
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Ранее Максим Галкин переоделся в Леди Гагу и сыграл сцену из «Служебного романа».
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