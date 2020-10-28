«Как на праздник»: Галкин показал грустных детей по дороге в школу

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин показал, как его дети Лиза и Гарри собираются в школу. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке двойняшки запечатлены печальными и уставшими. Первоклашки держат в руках огромные портфели с школьными принадлежностями. Шоумен подчеркнул, что у школьников слишком много вещей.

— В школу как на праздник, — написал Галкин.

Ранее поклонники Аллы Пугачевой не нашли схожести во внешности Примадонны с ее дочерью Елизаветой Галкиной. Об этом они написали в фанатском аккаунте. Там появился пост с двумя фотографиями — Лизы и самой Аллы Пугачевой в детстве. Подписчики удивились, ведь мама и дочь совсем не похожи друг на друга.

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