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«Как на праздник»: Галкин показал грустных детей по дороге в школу
Фото: instagram.com/maxgalkinru

«Как на праздник»: Галкин показал грустных детей по дороге в школу

Юлия Ямпольская

Звезды

Телеведущий Максим Галкин показал, как его дети Лиза и Гарри собираются в школу. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

На снимке двойняшки запечатлены печальными и уставшими. Первоклашки держат в руках огромные портфели с школьными принадлежностями. Шоумен подчеркнул, что у школьников слишком много вещей.

— В школу как на праздник, — написал Галкин.

Ранее поклонники Аллы Пугачевой не нашли схожести во внешности Примадонны с ее дочерью Елизаветой Галкиной. Об этом они написали в фанатском аккаунте. Там появился пост с двумя фотографиями — Лизы и самой Аллы Пугачевой в детстве. Подписчики удивились, ведь мама и дочь совсем не похожи друг на друга.

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Максим Галкиндети Пугачевой и Галкинашкола
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