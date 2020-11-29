Стас Михайлов трогательно поздравил жену с Днем матери

Фото: Официальный сайт радио «Шансон» (http://radioshanson.ru/news/shanson-goda-2018-itogi)

Российский певец Стас Михайлов подготовил трогательное поздравление своей жене Инне Михайловой ко Дню матери. В собственном Instagram-аккаунте артист поделился рассуждениями на тему любви и сопроводил публикацию снимком супруги в компании трех дочек — Иванны, Дарьи и Марии.

— Что такое любовь? Извечный вопрос. Это не потому что встретились два человека, а они встретились, потому что так было угодно небу. В моем случае это именно так. Чем больше я с тобой живу, тем больше я в тебе вижу любимого человека, друга, маму, женщину, с которой мне хочется просыпаться рядом и засыпать, — признался артист в подписи под фотографией.

Подписчики отметили красоту женской половины семьи Михайловых и оставили много теплых комментариев: «Какие все красивые»; «Шикарные слова шикарного мужчины шикарной и роскошной женщине»; «Красавицы как мама».

Ранее вокруг певца Стаса Михайлова ходили слухи, что он якобы уволил гитариста из своего творческого коллектива, объяснив причину тем, что артист отказался платить деньги своим коллегам в период коронавирусных ограничений.

Читайте также: «Невероятная девчонка»: дочь Синди Кроуфорд надела на своего питомца солнцезащитные очки