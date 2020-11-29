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«Невероятная девчонка»: Дочь Сидни Кроуфорд надела на своего питомца солнцезащитные очки
18-летняя Кайя Гербер пошла по стопам знаменитой мамы / Фото: https://www.instagram.com/kaiagerber/

«Невероятная девчонка»: Дочь Сидни Кроуфорд надела на своего питомца солнцезащитные очки

Захар Чайченко

Звезды

Дочь американской супермодели Сидни Кроуфорд Кайя Гербер удивила фанатов совместным селфи с ее питомцем в собственном Instagram-аккаунте. На снимке запечатлена девушка со своей собакой – оба в солнцезащитных очках.

Саму фотографию модель решила оставить без подписи.

Фанаты пришли в восторг от очаровательного снимка, а также отметили красоту звездной хозяйки пса: «Боссы»; «Самые красивые!!! Кстати, очки вам обоим идут»; «Самая Крутая»; «Невероятная девчонка».

К слову, у Кайи Гербер есть старший брат Пресли Уолкер Гербер, который, как и девушка, решил пойти в модельный бизнес.

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