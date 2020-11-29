Немецкая овчарка стала звездой Сети, испугавшись щенков корги

Фото: «Вечерняя Москва», Наталья Тростьянская

Немецкая овчарка по кличке Хэппи испугалась любопытных щенков корги. Главная героина ролика пыталась спастись бегством от пяти маленьких комочков. На помощь питомцу пришлось прийти ее хозяйке.

По словам владелицы Хэппи девушки по имени Ван, овчарка с самого детства отличалась робостью и даже враждебно относилась к другим собакам. Однако хозяйка пыталась отучить Хэппи от неприязни к другим четвероногим. Тем не менее Ван осталась довольна, что ее питомец не проявил агрессии к маленьким провокаторам, передает издание Daily Mail.

«Нападение» произошло во время прогулки возле жилого комплекса. Шесть маленьких корги выбежали из зоомагазина, рядом с которым остановились Хэппи и Ван, чтобы дождаться друзей.

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