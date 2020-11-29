В Мосприроде объяснили, чем нельзя подкармливать животных зимой

Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

В холодное время года жители столицы могут помочь обитателям природных территорий с пропитанием. Однако это стоит делать правильно, иначе можно навредить животным.

Звери нуждаются в помощи людей только при отрицательных температурах и устойчивом снежном покрове. Несвоевременная подкормка считается вредной, потому что инстинкты притупляются, обитатели природных территорий ленятся самостоятельно добывать пропитание и становятся зависимы от человека.

В природных парках столицы водится много млекопитающих. В первый месяц зимы там могут встретиться заяц-беляк и заяц-русак, лиса, ондатра, полевка, бобр, белка, куница, ласка, горностай и другие животные, передает официальный сайт мэра Москвы.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Для зверей не подходят соленые и жареные продукты, сдоба, хлеб, миндаль, арахис, фисташки, косточки от фруктов. Не надо также забывать о том, что кормить животных с рук не рекомендуется.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Белкам, например, можно предложить орехи, семечки и желуди. Также для подкормки подойдут сушеные яблоки, несоленые и нежареные семечки, грецкие и кедровые орехи, фундук в скорлупе. Для белок на природных территориях обычно устанавливают кормушки.

Читайте также: Горожанам рассказали, как подкармливать синиц и других зимующих в Москве птиц