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Горожанам рассказали, как подкармливать синиц и других зимующих в Москве птиц
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Горожанам рассказали, как подкармливать синиц и других зимующих в Москве птиц

Юлия Ямпольская

Город

В ноябре отмечают Синичкин день — праздник, который посвящен зимующим птицам. На природных территориях столицы можно встретить шесть видов синиц, многие из них занесены в Красную книгу столицы.

Подкармливать синиц и других зимующих птиц эксперты Мосприроды советуют, когда установится минусовая температура и постоянный снежный покров. Для синиц подойдет несоленое сало, просо, цельный овес, семена льна и ячменя, а также подсушенные крошки белого хлеба. При этом птицам не стоит давать любые жареные, соленые, перченые, копченые продукты, ржаной хлеб, сдобу, свежий белый хлеб, пшено, фрукты и миндаль.

Кроме того, уточняется, что встретить хохлатую синицу в московских парках считается большой редкостью. Ее назвали так из-за хорошо заметного хохолка на голове, похожего на шапку гренадера.

Большая синица — это самая крупная птица из своего рода. У нее желтая грудка с черным галстуком, у самцов он значительно шире, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В свою очередь обыкновенная лазоревка мельче большой синицы. Опознать ее можно по характерной особенности — лазурной шапочке на голове. Такие птицы нередко летают в одной стайке с другими синицами, вместе защищаются от врагов и добывают пропитание.

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