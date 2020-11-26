Около двух тысяч человек стали волонтерами Московского зоопарка за восемь лет
Около двух тысяч человек присоединились к волонтерскому движению Московского зоопарка за восемь лет. Об этом сообщила куратор волонтеров столичного зоопарка Ирина Федотова в четверг, 26 ноября.
По ее словам, ежегодно около 300 добровольцев помогают в зоосаде.
— За восемь лет порядка 2 тысяч человек присоединилось к нашему проекту. Ежегодно Московскому зоопарку помогают 250–300 человек, из них половина — это те, кто присоединился к нам в предыдущие годы, — сказала Ирина Федотова.
Она уточнила, что волонтерами в зоопарке могут стать все желающие старше 18 лет. Специалист отметила, что в волонтеры часто идут те, кто посещал зоосад в самого детства.
Волонтеры наблюдают за животными, помогают научному отделу, участвуют в программе обогащения среды обитания зверей и птиц.
Кроме того, добровольцы дежурят у некоторых вольеров, сопровождают экскурсии и участвуют в просветительских программах, передает слова Федотовой ТАСС.
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